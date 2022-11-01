Hulusi Akar Ukraynalı iki bakanla tahıl koridorunu görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile yaptığı telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini belirtti.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar, "bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara sevk edilerek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını" kaydetti.

Karadeniz koridorunun tahıl nakli için kara yolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğunu söyleyen Akar tarafından "Tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin, çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği, başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği" ifade edildi. (AA)