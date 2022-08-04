Hulusi Akar: Ukrayna'dan yarın 3 gemi tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, AA muhabirinin görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin sorusu üzerine, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir" dedi.

Çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul'daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.