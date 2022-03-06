Hulusi Akar: Ukrayna'da bir an önce ateşkesin ilanından yanayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile SAT ve SAS Özel İhtisas Kursları Diploma Töreni'ne katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Akar, şunları söyledi:
- Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz sorunların diyalog, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Buna gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. Burada ortaya çıkan insanlık krizi, yaşanan ölümler gerçekten kabul edilemez. Bizim Rusya ile de Ukrayna ile de ilişkimiz var. Bu ilişkilerimizi de sürdürmek suretiyle olabildiğince erken zamanda bir ateşkesin, istikrarın, barış ve huzur ortamının ortaya çıkması, iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bütün kademelerde Türkiye Cumhuriyeti olarak temaslarımızı gece gündüz sürdürüyoruz.
- Ukrayna'nın da toprak bütünlüğüne, egemenliğine, haklarına saygılı olduğumuzu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bir an önce bölgeye huzurun, istikrarın gelmesi için yapılması gereken ne varsa bunların hepsi yapılmaya devam ediyor. Sağduyunun hakim olmasından, karşılıklı diyaloğun bir an önce gelişmesinden yanayız. Başta çocuklar olmak üzere oradaki masum, sivil insanların hayatlarını kaybetmeleri bizim için gerçekten derin bir üzüntü kaynağı olmaktadır.
- Oradaki vatandaşlarımızın güvenliği ve onların bir an önce ülkemize tahliyeleri çok önemli. Bütün bunların yapılabilmesi için bir an önce ateşkesin ilanından yanayız. Belli bir süre dahi olsa, acil ihtiyaçların karşılanması için ateşkese acilen ihtiyacı olduğunu her kesimle görüşmelerimizde vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun yaptığı çalışmalar çerçevesinde hem diplomatik hem de siyasi girişimlerde bulunmak suretiyle bir an önce ateşkesin ve ateşkesin ardından da istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.