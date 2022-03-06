Erdoğan'la Putin telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın operasyonu ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Erdoğan'ın, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirterek, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini söylediği aktarıldı.

Erdoğan'ın, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Erdoğan'ın, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdiği ifade edildi.

Kremlin'den açıklama

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan’a Ukrayna’da Donbass’ı korumaya yönelik gerçekleştirilen özel operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi. Putin, görüşmede Erdoğan’a operasyonun ancak Kiev’in askeri eylemlerine son vermesi ve Rusya’nın taleplerini kabul etmesi halinde duracağını söyledi.