Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Akar görüşmede bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtti. TSK'ye ait A400M uçaklarıyla Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Ayrıca Akar tarafından "Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği" bir kez daha belirtildi.