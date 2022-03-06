Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasında bir görüşme gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Bakan Akar tarafından;

- Tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı,

- Tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren vatandaşlarımızın güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklentimiz iletildi,

- Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılmasıyla barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi."