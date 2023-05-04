Hulusi Akar muhalefete 'bakan' olarak önerilmiş: 'Üç kaynaktan dinledim'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere sayılı günler kala, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın muhalefete yeniden "savunma bakanı" olarak önerildiğini belirtti.

Terkoğlu, "Bir değil, iki değil, tam üç kaynaktan dinledim. Hulusi Akar’ı, olası iktidar değişikliğinde, muhalefete, savunma bakanı olarak önerenler olmuş" diye yazdı.

Barış Terkoğlu yazısının devamında "Bu sırada elimde bir kitap vardı: İncirlik Ağacı. Yazarı Orkun Özeller. Hulusi Akar’la ters düşerek emekli olmuş bir albay. Yakın zamanda da İYİ Parti’den siyasete girdi" ifadelerini kullanarak şunları belirtti:

"Kitaptan, Özeller’in, 15 Temmuz ve sınır ötesi harekâtların kahramanı olarak bilinen Zekai Aksakallı’ya yakın olduğu anlaşılıyor. Akar’ın Aksakallı’yı TSK’den tasfiye ettiği hatırlanırsa, mesele daha da ilginç hale geliyor. Özeller, Akar’ın “Bakanım” hitabından hoşlanmadığını söylerken, “Hulusi Akar TSK’den emekli olduktan sonra hiçbir güç bana ona ‘Komutanım’ dedirtemez” demiş. Akar için, TSK’de, “Ağzı çok bozuk, çok küfürlü konuşur, çok hakaret eder” denildiğini söyleyen Özeller, bir hikâye de anlatmış. Bir brifingde, herkesin içinde, komando tabur komutanına, Akar’ın “Beyinsiz” demesini eleştirmiş...."