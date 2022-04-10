Hulusi Akar: Mayınların kasıtlı bırakıldığından şüpheleniyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de bulunan mayınlara ilişkin açıklama yaptı.

Akar, Karadeniz’deki serseri mayınlarla ilgili, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir. Bizi sıkıştırmak için...” dedi.

Akar şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz’deki mayınları kimin bıraktığını bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülkenin bıraktığı araştırılıyor. 400 civarında mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da."