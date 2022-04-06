Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Karadeniz'de Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
soL - Yunanistan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Karadeniz'de bir mayın daha
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Karadeniz'de Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Karadeniz'de Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: