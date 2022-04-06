Karadeniz'de bir mayın daha

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Karadeniz'de Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Karadeniz'de Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.  Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."