'Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'na dava açmayı reddeden kuvvet komutanlarını Erdoğan'a şikayet etti'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kuvvet komutanlarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet ettiği ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Halk TV'de anlattıklarına göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şikayet etmelerini istedi. Akar'ın bu talebini Genel Kurmay Başkanı kabul etti. Ancak 3 kuvvet komutan dava açmayı reddetti.

Terkoğlu açıklamalarının devamında, "Hulusi Akar, kuvvet komutanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açmasını istiyor. Genelkurmay başkanı kabul ediyor, 3 kuvvet komutanı kabul etmiyor. Dava açılmıyor. Hulusi Akar, komutanları Erdoğan'a şikayet ediyor" ifadelerini kullandı.