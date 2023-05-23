Hulusi Akar: Bazıları dövize ve borsaya müdahale ediyor, bunlara cevabımız sahada olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali’nde Türkiye'nin yeni silahları ve araçlarından bahsetti.

DHA'nın aktardığına göre Akar “Bu projeleri yaparken bazıları, bize engel olmaya çalışıyor” dedi.

Akar şöyle devam etti:

“Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile dövize ve borsaya müdahale ediyorlar. Utanmadan, anlı şanlı olduğunu iddia eden basın, dergi ve gazeteler ülkemiz aleyhinde yazılar yazarak, iftiralarda bulunuyor.

Bunlar artık hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlara bizim cevabımız sahada olacak.”