Son zamanlarda yaptığı AKP yanlısı açıklamalarla dikkat çeken Hulki Cevizoğlu'nun AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Cevizoğlu'nun AKP'den aday adayı başvurusu yaptığını Sabah Gazetesi duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Hulki Cevizoğlu AKP'den aday adayı oldu
İktidar yanlısı açıklamalarıyla gündeme gelen Hulki Cevizoğlu, AKP milletvekili aday adaylığı için başvurdu.
Haber Merkezi
Son zamanlarda yaptığı AKP yanlısı açıklamalarla dikkat çeken Hulki Cevizoğlu'nun AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Cevizoğlu'nun AKP'den aday adayı başvurusu yaptığını Sabah Gazetesi duyurdu.