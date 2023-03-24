Hulki Cevizoğlu AKP'den aday adayı oldu

İktidar yanlısı açıklamalarıyla gündeme gelen Hulki Cevizoğlu, AKP milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Haber Merkezi

Son zamanlarda yaptığı AKP yanlısı açıklamalarla dikkat çeken Hulki Cevizoğlu'nun AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Cevizoğlu'nun AKP'den aday adayı başvurusu yaptığını Sabah Gazetesi duyurdu.

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