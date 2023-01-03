'Hükümetin Alevilere karşı operasyonel adımına çok güçlü bir yanıt verildi'

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, AKP'nin yeni 'Alevi açılımı' adımını, buna yanıt olarak gündeme gelen 25 Aralık'taki Alevi Kurultayı'na ve önümüzdeki dönem mücadelesinin seyrine dair soL'a değerlendirmelerde bulundu.

'Aleviliği yok saymanın yasal güvencesini oluşturma adımını da içeriyor'

İlk olarak AKP'nin son Alevi açılımı adımına dair görüşlerini paylaşan Erçe, "Burada AKP dediğimizde evet dönemsel olarak 20 yıllık bir AKP iktidarı var ama aynı zamanda değişmeyen bir devlet aklı da var. Yüzyıllardır süren, bin yıllık devlet aklı dediğimiz şeyin, Alevileri imha etme, Aleviliği de yok etme, yok edemiyorsa da başka bir kalıba sokma, asimile etme çabası var. Bu çaba AKP-MHP döneminde çok daha iyi planlanmış, aslında tümden yok saymayı, Aleviliği yok saymanın yasal güvencesini oluşturma adımını da içeriyor" ifadesini kullandı.

'Aleviler tarafından çok sinsice bulundu'

Ancak tam da bu sırada AKP ve MHP'nin hiç beklemedikleri bir tepkinin ortaya çıktığını belirten Erce, "Öncelikle bu adım Aleviler içinde hiçbir karşılık bulmadı, güven de duyulmadı ve çok sinsice bulundu. Son hamlenin hazırlayıcıları içerisinde ne yazık ki devşirdikleri Alevi kökenli insanlar var. Kendilerine göre kendi Alevilerini yanlarına alarak hazırlıkları bir programdı. Aslında onlar adına iyi düşünülmüş, iyi planlanmış bir programdı bu. Alevileri tek tek yok ederek, sürgünlerde bitirerek yapamayacaklarını anladılar ve tümden Aleviliği ortadan kaldırmanın hesabını yaptılar" dedi.

Düzenlemenin içeriğine ilişkin "Aleviliği kendi içinde özgün bir inanç olarak değerlendirmek yerine Müslümanlığın farklı bir yorumu gibi değerlendirip, hatta onun da gerisine düşüp Alevileri folklorik bir topluluk olarak gören yaklaşım içinde oldular ama çok sert bir karşılık buldu bu" değerlendirmesinde bulunan Erce, "Alevi örgütleri ülkeyi karış karış gezerek halkla temas kurdu, böyle bir faydası oldu bu sürecin. Toplumdan aldığımız güçle önce Ankara’da bu yasanın Meclis’ten geçmesini önlemek için önemli bir eyleme imza attık. Bu sırada muhalefet partileri ilk kez Alevilerin tepkilerini Meclis kürsüsünden dile getirdi" diye konuştu.

'Hiçbir ezilenin tek başına kurtulamayacağını çok net dile getirdik'

Erçe, kurultaya ilişkin değerlendirmesini ise şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan da gerçekleştirdiğimiz Alevi Kurultayı'yla beraber bu ülkede hiçbir ötekinin, hiçbir mağdurun, hiçbir ezilenin tek başına kurtulamayacağını çok net dile getirdik, 'Gelin bir olalım, sorunlara karşı ortak mücadele edelim' kararlılığını dile getirdik.

Tüm emek güçlerine, demokrasi güçlerine, devrimcilere, sosyalistlere komünistlere, Kürtlere, kadınlara, gençlere, LGBT’lere, kim varsa hepsine ortak mücadele çağrısıydı bu. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken istediğimiz, arzu ettiğimiz cumhuriyeti birlikte inşa edelim şeklindeki çağrımız çok kıymetliydi.

Hükümetin operasyonel adımına karşı çok güçlü bir karşılık verildiğini düşünüyorum.

'Aleviler her dönem özgürlük mücadelesinin önemli bileşenlerinden oldu'

Önemli olduğunu düşündüğüm bir not daha var. Tüm bunların yanı sıra Alevilik üzerine, Alevi mücadelesi üzerinde bugüne kadar dost güçlerin, kesimlerin bakış açılarında da önemli bir değişiklik ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar 'dini yapı, dini grup, gerici bir yaklaşım' olarak değerlendiren dostlarımızın da Alevi hareketini demokrasi mücadelesinin bir parçası, özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak göreceklerini, bu anlamda kurultayın önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum.

Aleviler her dönem özgürlük mücadelesinin önemli bileşenlerinden oldu, sosyalizm mücadelesinde de de çevre de emek de sendikal mücadele de Alevilerin katlıları oldu. Yeter mi yetmez, bundan sonra kurultayda verilen mesajlardan da kaynaklı, önümüzdeki dönem tüm demokrasi güçlerini içine alarak güçlü bir demokrasi kurultayı ihtiyacı ortaya çıktı bize göre. Adına başka bir şey de denebilir, bunun önünü açtığını düşünüyorum 25 Aralık buluşmamızın.

'Hiçbir partinin Alevileri kendi arka bahçesi olarak göremeyeceği bir mesaj çıktı ortaya'

Öte yandan bundan sonra partilerin programlarında, iktidar programlarında artık Alevilerin taleplerine de yer vereceğini düşünüyoruz. Artık 'Birkaç vekil de Aleviden alalım' yaklaşımının yerine Aleviler başta olmak üzere tüm ezilenlerin kurtuluşuna, taleplerine dair muhalefet partilerinin programlarını gözden geçireceğini düşünüyorum.

Bu kapsamda güçlü bir emek-demokrasi kurultayı için demokrasi güçlerine bir görev düştüğünü dile getirmek istiyorum.

Aleviler artık bir oy deposu olarak değerlendirilemez, dikkate alınır ciddi bir güçtür Aleviler. Artık hiçbir partinin Alevileri kendi arka bahçesi olarak göremeyeceği bir mesaj çıktı ortaya. Atsak, da dövsek de dikkate almasak da yaklaşımı sona ermek zorunda."