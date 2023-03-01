'Hükümet istifa' sloganlarının ardından adım adım seyircisiz lige: Lig maçları şifresiz yayınlanacak

Tribünlerde 'Hükümet istifa' sloganlarının ardından, AKP iktidarı ve ortağı MHP'nin futbol müsabakalarına yönelik seyircisiz lig çağrıları dikkat çekti.

Depremde ortaya çıkan koordinasyonsuzluk ve yozlaşmanın, 22 yıllık iktidarının ardından AKP'nin Türkiye'yi getirdiği noktayı gözler önüne sermesi, yurttaşlar tarafından tepkilere neden oldu. İktidar ise kendisine yönelik tepkileri, sert müdahalelerle engellemeye çalışıyor. Seçime giden Türkiye'de, AKP'nin yurttaşın eylem ve protesto hakkını gasp etme çabaları büyüyor.

Diğer yandan, "Hükümet istifa" çağrılarında bulunan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarına, takımlarının bu hafta oynacağı karşılaşmalar için "seyirci yasağı" getirildi.

Seyircisiz lige bir adım daha

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.

Futbol karşılaşmalarının "şifresiz" olarak yayınlanmasının, taraftarların stadlara gidişini engellemek ve "Hükümet istifa" sloganlarının önüne geçilmek için yapıldığı yorumlandı.