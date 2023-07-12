Hukukçuların yaşadığı sitede yönetime 'siviller' seçildi: Savcı yeni yönetimi gözaltına aldırdı

İstanbul Başakşehir'de hakim ve savcıların da oturduğu Ortaköy Sitesinde, hakimlerin bulunduğu site yönetimine siviller seçilince hakimler site yönetimini vermek istemedi, yeni yönetim savcı kararı ile gözaltına alındı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Ortaköy Sitesi'nde 7 Temmuz'da yönetici seçimleri yapıldı. Seçimler sonunda Zekeriya Bektaş, Mariye Sarıcı ve Nursel Polat yeni yönetici oldu.

Yeni yöneticiler görevi devralmak için geçtiğimiz gün sitedeki yönetim ofisine gitti. Aralarında hakimlerin de bulunduğu eski yöneticiler, yönetimi kendilerine devretmeyeceklerini söylediler. Eski ve yeni yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yeni yöneticiler, yönetim ofisini kilitleyerek evlerine gitti.

Anahtarı vermeyince gözaltına alındılar

Bir süre sonra yeni yöneticilerin evlerine gelen polisler, "Yönetim ofisinin anahtarlarını verin yoksa gözaltına alınacaksınız" dedi. Eski yönetici "hakimler" yeni yöneticileri savcılığa şikayet etti ve savcı Tuncer Bingöl de gözaltı kararı verdi. Yeni yöneticiler, gözaltına alınarak karakola götürüldü.