İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth yazlarını geçirdiği İskoçya'da 96 yaşında ölmüştü.
soL TV hükmetme otoritesini tanrıdan aldığını iddia eden bir saltanatın temsilcisi 2'nci Elizabeth'i masaya yatırdı.
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Hükmetme otoritesini tanrıdan aldığını iddia eden bir saltanatın temsilcisi: Elizabeth
soL TV İskoçya'da 96 yaşında ölen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'i masaya yatırdı.
Haber Merkezi
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth yazlarını geçirdiği İskoçya'da 96 yaşında ölmüştü.
soL TV hükmetme otoritesini tanrıdan aldığını iddia eden bir saltanatın temsilcisi 2'nci Elizabeth'i masaya yatırdı.