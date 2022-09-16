Hükmetme otoritesini tanrıdan aldığını iddia eden bir saltanatın temsilcisi: Elizabeth

soL TV İskoçya'da 96 yaşında ölen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'i masaya yatırdı.

Haber Merkezi

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth yazlarını geçirdiği İskoçya'da 96 yaşında ölmüştü.

soL TV hükmetme otoritesini tanrıdan aldığını iddia eden bir saltanatın temsilcisi 2'nci Elizabeth'i masaya yatırdı.

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