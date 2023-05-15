HÜDA PAR’ın dört adayından üçü Meclis’e girdi

Hizbullah ile bağlantıları dolayısıyla gündeme gelen HÜDA PAR'ın dört adayı arasından Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep’ten ve Diyarbakır İl Başkanı ve GİK üyesi Faruk Dinç Mersin’den AKP listelerinden milletvekili seçildi. Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise, AKP’den Batman ikinci sıra adaylığında gerekli oyu alamayarak TBMM'ye giremedi.

TBMM'ye AKP sıralarından giren HÜDAPAR'lılar kim?

İstanbul 3. bölge 4. sıradan aday olan Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Ekim 2022’de Diyarbakır’da başkanlığını Hizbullah’ın İran sorumlusu ve Hizbullah sanığı Enver Kılıçarslan’ın yaptığı İttihadul Ulema’nın düzenlediği ve Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit’in de yer aldığı “7. Alimler Buluşması”na katıldığı ortaya çıkmıştı. Buluşmada yaptığı konuşmasında “medrese eğitim sistemine” vurgu yapan Yapıcıoğlu, “Buradan İslam ülkelerinin idarecilerine sesleniyorum; Afganistan’daki kardeşlerinizle ilişkilerinizi geliştirin” çağrısında bulunmuştu.

Bunun yanı sıra buluşma esnasında Yapıcıoğlu, partisinin Diyarbakır il binasında Taliban Sözcüsü Mücahit ile özel görüştü. Yapıcıoğlu, “Türk bayrağında sıkıntı görüyorum”, “Anayasada Türklük vurgusu olmamalı” açıklamaları ve Hamas ile görüşmeleriyle de gündeme gelmişti.

Demir, Hizbullah'ın yazarı çıktı

AKP’den Gaziantep 6. sıradan aday olan Şehzade Demir’in 2010’da “Hizbullah terör örgütü mensuplarını ve sempatizanlarını bir araya getirerek örgütsel birleşmeyi sağlamak” gerekçesiyle kapatılma kararı verilen Mustazaflar ile Dayanışma Derneği davasının kararında “Hizbullah’ın yayın organı” olarak geçen İnzar Dergisi’nin eski yazarlarından olduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun yanı sıra Mersin 4. sıradan aday olan Faruk Dinç’in ise, 2019’da Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun anıldığı ve Hizbullah propagandası yapan Rehber TV’de “Nebevi Davet” adlı programlar yaptığı biliniyor.

Öte yandan Batman 2. sıradan aday gösterilen Serkan Ramanlı’nın ise “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık” sözlerinin yanı sıra Said Nursi’yi andığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekmişti.