HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı: 'İçime bir his doğdu'

Adana’da HÜDA PAR İl Başkanlığı’nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin’i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir’i (62) de yaralayan A.S.’nin (71) ifadesi ortaya çıktı.

Saldırı sonrası gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. sevk edildiği mahkemede tutuklandı. A.S.’nin, olay sonrası götürüldüğü emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, A.S.’nin, ifadesinde, “Kurban ve Ramazan bayramlarında, yardımlarımı ulaştırması için partililerle görüşürdüm. Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, ‘Git, bunları öldür’ dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.