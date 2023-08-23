HÜDA PAR 'muhalefete' başladı: 'Çocuklar için tesettüre uygun kıyafet üretilsin'

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR'ın Ağrı Kadın Kolları Başkanı Saliha Adıgüzel, ebeveynlerin kız çocuklarına tesettüre uygun kıyafet bulamadıklarından yakınarak, firmalara tesettüre uygun kıyafet üretin çağrısında bulundu.

Tekstil firmaların toplumu ''dejenere'' etmek için çalıştığını kaydeden Adıgüzel, tesettürün İslama göre şart olduğunu belirterek müslüman kadınları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uygun kıyafet bulamayan ebeveynlerin hassasiyetlerinin zedelendiğini savunan HÜDA PAR yöneticisi şöyle konuştu:

''İslam tesettürüne uygun yeteri derecede ürün üretmediklerinden ebeveynler çocuklarına uygun kıyafetler bulamıyorlar. Bundan dolayı da çok sıkıntı çekmektedirler. Bu konuda üreticilerin hassas olmalarını istiyoruz. Anne babaların bu sorunun çözümü için bizlere çok sayıda talepleri söz konusudur. Tesettüre uygun kıyafet bulamayan anne babalar hassasiyetlerini zedeleyen kıyafetleri almak zorunda bırakılıyorlar. Firmalar her kesime uygun kıyafet ürettikleri zaman anne babalar çocuklarına istedikleri kıyafeti alabilecekleri gibi çocuklar da rahat edebilecekleri kıyafetler giyebilecekler."