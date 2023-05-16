HÜDA PAR: Mersin ve Batman’daki seçim sonuçlarına ilişkin haberler manipülasyon amaçlıdır

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, Mersin ve Batman’daki 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarına ilişkin haberlerin "manipülasyon amaçlı" olduğunu savundu.

Resmi olmayan verilere göre; AKP listelerinden seçime giren HÜDA PAR'ın 4 adayı da Meclis'e girmeye hak kazandı. Bu kapsamda, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den ve HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİP Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise "Mersin seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonrası HÜDAPAR 1 vekil kaybetti ve vekillik İyi Parti'ye geçti. İyi Parti Mersin’de 2 milletvekili çıkartmış oldu" açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu haberi yalanlayan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahin, “Mersin ve Batman’daki seçim sonuçlarına ilişkin haberler, tamamen gerçek dışı olup manipülasyon amaçlıdır. Batman’da itirazlar önemli oranda değerlendirilmiş olup süreç kapanmıştır. Mersin de ise 11.413 gibi açık ara ile kazanılmıştır. Herkes işine baksın…” ifadelerini kullandı.