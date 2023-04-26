HÜDA PAR Genel Başkanı, Erbil'de Barzani ile görüştü

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) eski başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

IKBY'yi ziyaret eden Yapıcıoğlu, buradaki temasları kapsamında Mesud Barzani'yle görüştü. HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı.

Gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta mevcut siyasi durum üzerinde karşılıkla fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı."