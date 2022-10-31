Huawei'nin Rusya'dan çekileceği iddia edildi

İzvestiya gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kısa süre önce Rusya'ya akıllı telefon, tablet, televizyon ve diğer ürünlerini doğrudan sevk etmeye son veren Huawei, Rusya pazarından nihai olarak çekilebilir. Gazete, kaynaklarından aldığı bu bilgiyi Huawei şirketine yakın iki kişiye daha doğrulattıklarını bildirdi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı haberde, Huawei'in Moskova ofisinin 1 Şubat 2023'ten itibaren kiraya verilmesi hakkında yayınlanan ilanın bu bilgiyi doğrulayan bir diğer unsur olduğu belirtildi.

Haziran ayında Huawei'in Rusya'daki resmi satış noktalarını kapatmaya başladığı, eylül ayı başında ise Huawei Rusya ofisinin çalışanlarının bir kısmını Kazakistan ve Özbekistan'a yönlendirdiği basına yansımıştı.

Bu arada uzmanlar Rusya pazarından çekilen markaların ürünlerinin ithalatı için en az 3 yöntem bulunduğuna dikkat çekerken bir kaynak, Huawei'in distribütörler aracılığıyla Rusya'ya ihracatı sürdürme ihtimalini dışlamadığını ifade etti.