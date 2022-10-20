'HTŞ kontrolündeki cezaevinde 17 kişilik toplu mezar bulundu' iddiası

El Kaide destekli Heyet Tahrir El Şam/HTŞ (El Nusra) geçen hafta Afrin şehir merkezine girerek kontrolü sağladı. Ancak HTŞ’nin güçlerinin bir kısmını yeniden İdlib’e çektiği bildiriliyor.

Rûdaw'ın haberine göre, Afrin'in Kafercan köyünde, HTŞ'nin kontrolündeki cezaevinde ise 17 kişilik toplu mezar bulundu. İhlalleri Belgeleme Komisyonu Koordinatörü Ciger Hisen, "Teyit edilen bazı bilgiler var. Katletmeler olmuş, toplu mezarlar var. Efrinlilerin toplu mezarları var, öldürülüp gömülmüşler. (Toplu mezarları) tespit ettiğimiz birkaç yer var” diye konuştu.

HTŞ güçleri İdlib'e hareket ediyor

Öte yandan HTŞ militanlarından oluşan bir konvoyun Afrin bölgesinden İdlib’e doğru hareket ettiğini gösteren videolar yayınlandı. Yerel kaynaklar HTŞ’nin Afrin’in güney kırsalından çekildiğini ve İdlib vilayetine hareket ettiğini bildiriyor.

Rûdaw'a konuşan, Merimin ve Kafercan yakınlarındaki bir köyden bildiren bir kaynak, HTŞ’ye ait ağır silahlarla donatılmış yüzlerce askeri aracın bölgede konuşlandırıldığını ve yeni bir saldırıya hazırlandığını söyledi. Kaynak, Kafercan köyünde Şam Cephesi’nin kontrolündeki hapishanede, bir toplu mezar bulunduğunu, kimliği net olmayan 17 cesedin söz konusu mezarda olduğunu bildirdi.

Toplu mezar iddiası

Bulunan toplu mezarla ilgili konuşan İhlalleri Belgeleme Komisyonu Koordinatörü Ciger Hisen şunları söyledi:

"Teyit edilen bazı bilgiler var. Cinayetler işlendi, toplu mezarlar var. Toplu mezar derken elimizde belgeler var, birçok temaslarda bulunduk. Efrin'de öldürülen ve gömülen insanlar var. Birkaç yer belirledik. Uluslararası toplumun bu soruna odaklanması, ciddi bir şekilde araştırması ve takip etmesi çok önemli."

Barzani destekli Kürdistan Demokratik Partisi-Suriye'nin (PDK-S) Merkez Komitesi üyesi Nafih Abdullah, “El Nusra'nın Efrin’e geçişini kınıyoruz. Uluslararası güçler, bu silahlı kuvvetleri Efrin'den çıkarmalı, yerinden edilen halkı Efrin'e geri döndürülmeli ve Efrin halkından bir sivil konsey oluşturarak kentin yönetilmesini sağlanmalı” yorumunda bulundu.

Habere göre, TSK dün Afrin-Azez yolu üzerinde bulunan Kefercan köyü yakınlarına tank ve zırhlı araçlar konuşlandırdı. Ayrıca, SMO'nun bir parçası olan ancak HTŞ’ye yakın duran Sairun Konseyi'ne bağlı güçler de Azez’in batısına konuşlandı.