ABD: HTŞ Suriye'de ele geçirdiği bölgelerden çekilmelidir

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısında ele geçirdiği bölgelerden "derhal geri çekilmesi" çağrısında bulundu. Açıklamada, ABD'nin HTŞ'nin Afrin bölgesi ve çevresine düzenlediği saldırılardan endişe duyduğu belirtildi.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Belirlenmiş bir terör örgütü olan HTŞ'nin son zamanlarda Halep'in kuzeyine saldırısından endişe duyuyoruz. HTŞ güçleri derhal bölgeden çekilmelidir" ifadelerine yer verildi.

En az 58 kişi yaşamını yitirdi.

Rûdaw'ın haberine göre, Heyet Tahrir el-Şam'ın (eski adıyla Nusra Cephesi) ile Türkiye destekli grupların elindeki bölgelerde on gündür süren çatışmalarda 10’u sivil 58 kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, on gün süren iç çatışmalarda, 28’i HTŞ ve 20’si Türkiye destekli gruplardan, 10’u sivil 58 kişi öldü.

HTŞ’nin ele geçirdiği Afrin'e kadar uzanan sınır bölgeleri ile El Bab ve Azez’in köylerinde çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Bölgede Türkiye arabuluculuğunda ateşkes

Suriye’de silahlı gruplar tarafından kontrol edilen kuzeybatı bölgesinde rakip silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların Türkiye’nin arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkesle sona erdiği bildirilmişti.

Reuters'in haberine göre, Türkiye ve ABD tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen cihatçı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü, bölge sakinleri ve muhalif güçlerin verdiği bilgiye göre, cumartesi günü Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu bünyesindeki gruplarla barış anlaşmasını kabul etti.