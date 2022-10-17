Suriye’nin kuzeybatısındaki silahlı gruplar Türkiye’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti

Suriye’de silahlı gruplar tarafından kontrol edilen kuzeybatı bölgesinde rakip silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar Türkiye’nin arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkesle sona erdi.

Türkiye ve ABD tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen cihatçı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü, bölge sakinleri ve muhalif güçlerin verdiği bilgiye göre, cumartesi günü Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu bünyesindeki gruplarla HTŞ barış anlaşmasını kabul etti.

Reuters'in haberine göre, anlaşmayla birlikte HTŞ güçleri geçen hafta perşembe günü girdiği Afrin kentinden geri çekilecek. Bunun karşılığında bölgede kurulan yönetimin içinde HTŞ’nin de yer alması için muhalif gruplarla birlikte çalışacak.

Varılan anlaşma, uzun zamandır nüfuzunu İdlib vilayeti dışına taşımak isteyen HTŞ’nin bu yönde kazanım elde ettiği şeklinde yorumlandı.