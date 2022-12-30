HTŞ kontrolü altındaki bölgede Suriye-Türkiye görüşmelerine karşı protesto

Suriye'de Türkiye ve HTŞ'nin kontrolü altındaki El Bab kasabasında Türkiye-Suriye arasındaki resmi görüşmeler protesto edildi.
Geçtiğimiz gün Moskova'da Türkiye ve Suriye'nin istihbarat örgütü başkanları ve savunma bakanları arasında görüşmeler gerçekleşmişti.
Halep'in kuzeyindeki El Bab'ta toplanan gruplarsa görüşmelere tepki göstererek "Esad ile barışmaktansa ölmeyi tercih ederiz" şeklinde sloganlar attı.
Cihatçı örgütlere yakınlığıyla bilinen İngiltere menşeli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre Ankara-Şam yakınlaşmasını karış ülkenin kuzeyinde başka noktalarda da son günlerde protestolar düzenleniyor.