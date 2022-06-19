HSK kararnamesinin detayları belli oldu: Gezi Davası'nda mahkumiyete itiraz eden hakim sürüldü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi bugün yayınladığı kararnameyle 5 bin 75 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim savcının görev yerinini değiştirmişti.

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre bu kapsamda Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarına muhalefet eden İstanbul Hâkimi Kürşad Bektaş, Tokat'a sürüldü ve Turhal Hakimliği'ne atandı.

Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten ve operasyonlara imza atan savcı Murat İnam, Malatya'dan Ankara BAM üyeliğine getirildi.