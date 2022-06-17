Gezi Davası tutukluları: Yaşam alanımız 4 metrekare

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in Gezi Davası’nda 600 sayfalık gerekçeli kararın kendilerini hukuksuz olarak cezalandırdığını söylediklerini aktardı. Utku Çakırözer, Gezi Davası tutuklularının ifadelerini aktardı.

Özerden: 52 gündür tek kişilik hücredeyim

Mine Özerden, “Bakınca yüzlerce sayfalık karar. Ama aynı paragrafları kes yapıştır yapmışlar. Her paragrafın sonunda ‘tespit edilmiştir’ yazıyor. Ama tespit edilen ortada tek delil yok” dedi. Çiğdem Mater Utku ise “Sosyal medya paylaşımlarım delil gösterilmiş ama benim sosyal medyam yok” dedi. Mücella Yapıcı ise “600 küsur sayfalık karar yazmışlar. Ama içinde 50-60 sayfa 'FETÖ'yü anlatıyor. ‘Ne alakası var diyoruz’ ama nafile. Somut, anlamlı olabilecek tek bir delil yok” açıklamasını yaptı.

Çakırözer, 52 gündür tek kişilik hücrede tutulduğunu belirten Özerden’in, “Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater ile birlikte kalma yönündeki taleplerimize cezaevi ısrarla yanıt vermiyor. Bizi bir koğuşta birleştirmedikleri için diğer mahkumların faydalandığı haklardan faydalanamıyoruz. Verilen kurslara katılamıyoruz, video ile görüşme hakkından yararlanamıyoruz. Çok sınırlı bir arada olabiliyoruz. Genelde dilekçelerimize yanıt alamıyoruz. 12 Mayıs’ta yaptırdığım kan tahlil sonuçlarım her türlü talebime rağmen hala bana verilmiş değil. Düzenli kullandığım vitaminimi almama izin vermiyorlar, onun yerine çocuk vitamini veriyorlar” sözlerini aktardı.

'Toplam 9 metrekarelik bir yerdeyiz'

Çiğdem Mater Utku, başta sağlık olmak üzere birçok konuda cezaevine ilettikleri sıkıntılarına çözüm bulunamadığını vurgulayarak “Her gün birkaç dilekçe veriyoruz. Ama sağlığım için gerekli vitaminlerimi 2 aydır alabilmiş değilim. İki aydır tek başına kalan Mine ile bir araya gelme talebimiz karşılanmıyor. Biz de Mücella Hanım ile toplam 9 metrekarelik bir yerdeyiz. Yaşam alanımız 4 metrekare. Sağlık konusundaki dilekçe ve taleplerimize duyarsızlar. Kan testimin sonuçlarını görmek için kaç dilekçe vermek zorunda kaldım. Mine hala göremedi. Sağlığım için gerekli olan düzenli kullandığım destekleyici vitaminleri iki aydır alabilmiş değilim” dedi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Çakırözer ise “Düşünce suçluları, siyasi yargılamalar Türkiye’nin ayıbı olmaya devam ediyor. Gezi Davası tutuklularına yönelik bu hukuksuzluk derhal bitirilmelidir. Bu sürede de onların cezaevinde yaşadıkları haksızlıklar karşısında insani koşulları sağlamak bu devletin görevidir" dedi. (ANKA)