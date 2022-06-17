Gezi Davası tutukluları düşünce mahkumu ilan edildiler

Uluslararası Af Örgütü bugün, Gezi Davası sonucunda asılsız suçlamalarla hapsedilen yedi kişiyi düşünce mahkumu ilan etti.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard konu hakkındaki açıklamasında, “Bu yedi kişinin düşünce mahkumu ilan edilmesi, keyfi tutukluluk ve siyasi güdümlü yargılamalarla başlayıp şov niteliğinde bir dava ve mahkumiyet kararlarıyla biten adaletsizlik güncesinin teşhis edilmesidir. Yedi kişinin maruz kaldığı adaletsizlik, Türkiye’de insan haklarına yönelik aşırı sert baskılar kapsamında çok sayıda kişinin yaşadığı adaletsizliğin bir örneğidir” dedi.

25 Nisan’da, Osman Kavala, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Yargı yetkilileri Kavala’nın 2013’teki Gezi Parkı protestolarını organize ve finanse ettiğini öne sürdü ancak bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı. Kavala, Kasım 2017’den beri cezaevinde tutuluyor.

Aynı davada yargılanan mimar Mücella Yapıcı, şehir plancısı Tayfun Kahraman, avukat Can Atalay, belgesel film yönetmeni Mine Özerden, film yapımcısı Çiğdem Mater, yüksek öğretim direktörü Hakan Altınay ve üniversite kurucu üyesi Yiğit Ekmekçi “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezasına mahkum edildi.