HSK kararnamesi: Dilan Polat davası savcısının görev yeri değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin mazeret kararnamesini yayımlandı. HSK'nin yayımladığı kararnameye göre, adli yargıda 480 atama yapılırken, idari yargıda ise 26 atama yapıldı. HSK, ataması yapılanların yeniden inceleme haklarının bulunmadığını bildirdi.

Kararname ile 506 hâkim ve savcının görev yerleri değiştirilirken, bu isimlerden 176'sı tetkik hâkimi olarak HSK bünyesinde görevlendirildi.

Yer değişiklikleri arasında Dilan ve Engin Polat çifti davası, güzellik merkezi sahibi Taylan Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasadışı bahis soruşturmalarını yürüten İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün olması dikkat çekti. Kökçü Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Kararnamede organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının başındaki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz da görevinden alınarak, Yargıtay Savcılığı'na atandı.

Görevden alınarak ataması yapılanlar arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın 6 Ekim 2023’te HSK'ye yazdığı şikâyette “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını taşıdığı İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli bazı hâkim ve savcılar da yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan da görev yeri değiştirilen isimlerden oldu. Görevinden alınarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne atanan Bayhan, Uçar'ın rüşvet iddiaları kapsamındaki soruşturmada HSK müfettişleri tarafından tanık olarak dinlenmişti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi savcısı Okan Bato ise Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Bato, İzmir Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili iken, İzmir'de “FETÖ borsası” suçlamasıyla yargılanıyordu. Bato, yargılaması devam ederken Erzincan Savcılığı'na atanmış oldu.