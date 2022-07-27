HSK bir hakimi meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, "'FETÖ' irtibatı ve iltisakı" nedeniyle Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi Üyesi Sinan Çınar'ı meslekten ihraç etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre HSK Genel Kurulu, 25 Temmuz'daki toplantısında Çınar'ın durumunu görüştü.

Kurul ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, "FETÖ"nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanları, HTS raporları, emniyet analiz raporları doğrultusunda kararı oy birliği ile verdi.