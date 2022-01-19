Hrant Dink ölümünün 15. yılında İzmir'de de anıldı

Genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi'nin önünde 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen Hrant Dink, İzmir’de anıldı.

Dink için Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından “Hrant’ı unutma, unutturma”, “Faşizme inat kardeşimsin Hrant”, “Yaşasın halkların eşitliği”, “Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz" sloganları atan grup, üzerinde Hrant Dink’in fotoğrafının da bulunduğu “15 eksik yıl her yerdesin Ahparig” yazılı pankartlar açıldı.

Basın açıklamasında, Hrant Dink cinayetinin halen aydınlatılamadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Her kesim, her canlının yaşam hakkına saygılı, çok dilli, çok kültürlü, çok renkli bir toplum olarak yaşamak istiyoruz. O, nisyan ile malul bu toplumun geçmişiyle yüzleşmesini, yaşanan acıların görülmesini istiyordu. Ve o acıların bir daha asla yaşanmaması için de kendisi dahil, bu topraklarda yaşayan herkesin etnik kökenine, diline, inanç ve kültürüne, cinsiyetine ve cinsel yönelimine bakılmaksızın eşit yurttaşlar olarak tanınmasını; tekçilik üzerine inşa edilmiş cumhuriyetin demokratikleşmesini istiyordu. Bu nedenle ırkçıların ve faşistlerin hedefi oldu."

Hrant Dink için bugün Ankara ve İstanbul'da anmalar düzenlenmişti.