Hrant Dink davası başladı: 'Ogün Samast’tan önce beş kişinin yakalanmasını kim istedi?'

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin açılan yeni davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 10 sanık hakkında ‘snayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘kasten öldürme’ suçlardan yeni bir dava açıldı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, bugün saat 10.00’da İstanbul Çağlayan 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan duruşmada Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Kimlik tespitiyle başlanan davanın ilk duruşmasına sanık olarak yargılanan dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Müdür Yardımcısı Adem Sağlam, Zeynel Abidin Yavuz, Yasin Hayal, eski TEM Şube Müdürü Yahya Öztürk, Tuncay Uzundal, Faruk Sarı, Ersin Yolçu ve Erhan Tuncel SEGBİS ile katıldı.

'Savunma yapacak durumda değilim'

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Ali Fuat Yılmazer, “Bugün savunma yapacak durumda değilim. Davalarım var, görüşmelerim var. Savunma yapacağım. Hakkımda açılan 17 tane davam var” diyerek gerekçelerini mahkemeye sunarak bir sonraki çelse savunma yapmak istediğini talep etti. Yılmazer’in talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

'Psikolojik sorunlar yaşıyordu'

Daha sonra hakim, Adem Sağlam’a, Yasin Hayal’in kendisine gönderdiği mektubunda yazılan “Devlet bize sahip çıkacak mı? Aylık maaş bağlar mı?” ifadelerini sordu. Sağlam, “Psikolojik sorunlar yaşıyordu. Kendi kendine herkese ithamlarda bulunuyor” yanıtını verdi.

Ramazan Akyürek de uzun bir süre geçtiğini, yaşanan bazı olayları hatırlamak ve detaylı savunma yapmak için süre istedi. Hakim, bir sonraki celse mazeretleri kabul edilmeksizin savunmalarını alacaklarını söyledi.

Erhan Tuncel, savunmasında iddianamenin hiçbir yasal dayanağı olmadığını, davanın zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşmesini talep etti.

Tuncel savunmasının ardından eski TEM Şube Müdürü Adem Sağlam’a, mahkeme aracılığıyla, “Ogün Samast yakalanmadan önce beş kişi yakalandı. Bu beş kişinin yakalanmasını kim istedi? Çünkü Ogün’ün ifadesi yok” sorusunu yöneltti. Adem Sağlam, olayı hatırlamadığını öne sürdü.

Mahkeme duruşmaya ara verdi.