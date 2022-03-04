Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Kırgızistan'da yakalandı

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan'da sahte pasaportla yakalandı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Aşırılık ve Yasa Dışı Göçle Mücadele görevlileri, sahte belge kullandığı öğrenilen İskender'i (38) gözaltına aldı.

İskender'in gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında arama kararının yanısıra "organize suçlara karışmak" ve "yasa dışı silah bulundurmak" suçlarından da arama kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

"Sahte pasaportla ülkeye girmek" ve "belgede sahtecilik" suçlarından dava açılan İskender'in Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi tarafından iki ay tutuklu kalmasına hükmedildi.

Dink cinayetine bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'yse, 17 Ocak 2012'de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ahmet İskender'i "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.

İskender'in cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013'de onanarak kesinleşmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı. Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019'da 9 sanıkla ilgili hüküm kurmuş, 7 sanığı cezalandırmıştı. Bu sanıklardan Ahmet İskender, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İskender'in bu cezası da kesinleşmişti. Ahmet İskender'in yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti.