HPV aşısı mücadelesinde ilk adım atılmıştı: Bakan Koca'nın açıklamaları ne anlama geliyor?

HPV aşısının ücretsiz olması yolunda önemli bir kazanım elde edilmiş, aylardır verilen mücadele sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada HPV aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Koca "HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk karar alınmasının kimseye faydası yok. Bu açıdan yaptığımız planlamaya göre yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupta aşılanmaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe geliştireceğimizi ifade etmek isterim" demişti.

Bu ilk adım sonrası Kadın Dayanışma Komiteleri'nden (KDK) Psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı ve Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden Eczacı Cem Kılınç, "Mücadele ettik, kazanım sağladık. Peki şimdi ne olacak?" başlıklı yayında buluşuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ne anlama geldiğinin ve bundan sonra HPV konusundaki taleplerin konuşulacağı program bu akşam saat 21.00'de KDK Instagram hesabından canlı yayınlanacak.