HPV aşısı için mücadelede bir dava daha kazanıldı

HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının ücretsiz olması için yürütülen mücadelede bir kazanım daha elde edildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bugün aşıda ücret iadesi talebiyle açılan bir davayı daha kazandıklarını duyurdu.

Bu, derneğin bu konuda kazandığı dördüncü dava oldu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün İstanbul’da #HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz kapsamında, aşıda ücret iadesi talebiyle açtığımız bir davamızı daha kazandık. Kazandığımız 4. davamız oldu. Avukatlarımızı tebrik ediyoruz. Çok mutluyuz, biraz da gururlu" denildi.