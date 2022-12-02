Horladığı için kendisini uyaran mesai arkadaşını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, güvenlik görevlisi Muzaffer E., horladığı için kendisini uyaran 29 yaşındaki mesai arkadaşı Kenan Maral'ı uyuduğu sırada 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 06.00 sıralarında Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde personellerin kaldığı lojmanda meydana geldi. Bir otelin plajında güvenlik görevlisi Kenan Maral, iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer E.'yi daha önce horladığı için uyardı. Dün akşam Maral ve Muzaffer E. arasında 'horlama' nedeniyle yine tartışma çıktı.



Tartışma sonrası Maral ve Muzaffer E.'nin vardiya saatleri değiştirildi. Gece vardiyasında çalışan Muzaffer E., sabah saatlerinde lojmana döndüğü sırada mesai arkadaşı Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçakladı.



Olayın ardından Muzaffer E., polis ekiplerine teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Muzaffer E. gözaltına alınırken, savcının incelemesinin ardından Maral'ın cesedi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Şüpheli Muzaffer E.'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.