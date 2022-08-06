Hong Kong'tan Çin'e 'tam destek' açıklaması

Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan adasına gidişiyle başlayan gerilimle ilgili "merkezi hükümetin atacağı adımları desteklediklerini" açıkladı.

Global Times'ın haberine göre, Hong Kong yönetimi Nancy Pelosi'nin Tayvan adasına ziyaretini "kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

"Toprak bütünlüğü" vurgusu yapılan açıklamada, "Kararlı bir şekilde ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyacak, durumun gelişimini yakından izleyecek ve merkezi hükümetin ilgili departmanlarıyla teması sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.