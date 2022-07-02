Hong Kong açıklarında fırtınada gemi battı: Onlarca mürettebat kayıp

Hong Kong'daki kurtarma servisleri tarafından yapılan açıklamada onlarca kişinin bulunduğu bir endüstriyel destek gemisinin fırtınada battığı belirtildi. Yetkililer kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için uçak ve helikopterler gönderdi ve 30 kişilik mürettebattan en az üç kişi yerel saatle 17.30 itibariyle emniyete alındı.

Hong Kong Uçuş Departmanı tarafından yayınlanan fotoğraflarda, batan geminin iki parçaya ayrılmış olduğu görünüyor.

Uçuş Departmanı geminin adını veya menşeini vermedi.

Hong Kong servisi, kurtarma çalışmaları için iki sabit kanatlı uçak ve dört helikopter gönderdi.