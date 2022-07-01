Çin Devlet Başkanı Şi: Hong Kong 'tek devlet iki sistem'in iyi olduğunu kanıtladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, pandeminin başından beri ilk kez ana karayı terk ederek Hong Kong özel idari bölgesini ziyaret etti.

İngiliz sömürge yönetiminden Çin'e devrinin 25. yılını kutlayan Hong Kong'da yaptığı konuşmada Şi, "tek ülke, iki sistem" politikasına bağlılığını tekrarladı.

Şi, "küllerinden yeniden doğduğunu" söylediği Hong Kong'un geçtiğimiz birkaç yılda birçok zorluğun üstesinden geldiğini ve "tek ülke, iki sistemin iyi bir sistem olduğunu kanıtladığını" kaydetti.

Hong Kong'un yeni Baş Yöneticisi John Lee'nin kabinesinin görevi devralmasının ardından Lee ile bir araya gelen Şi, yeni hükümetten "tek ülke iki sistem" ile Hong Kong'u istikrar ve refaha doğru yönlendirmesini istedi, "Hong Kong, Çin ulusunun gençleşmesine büyük katkı sağlayacak” dedi.