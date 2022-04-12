Holokost anıtındaki Belarus bayrağı, Nazi işbirlikçilerinin bayrağıyla değiştirildi

Sovyet mahkumlar da dahil olmak üzere birçok kişiyi toplu şekilde katletmek için Nazi Almanyası tarafından kurulan Buchenwald ölüm kampının kurtarılmasının yıldönümünde kullanılan Belarus bayrağı kaldırıldı. Belarus bayrağının yerineyse, İkinci Dünya Savaşı sırasında Belarus'ta Nazilerin kurduğu kukla hükümet ve onun işbirlikçilerinin kullandığı beyaz-kırmızı bayrak yerleştirildi.

Söz konusu bayrak son yıllarda Batı destekli Belarus muhalefeti tarafından da kullanılmaya başlanmıştı. Aynı bayrak 1. Dünya Savaşı sırasında Alman mandası altında kurulan "Beyaz Rutenya"nın da sembolüydü.

Belarus, Almanya'da bulunan eski Buchenwald ölüm kampı anıtında ulusal bayrağının değiştirilmesinden sonra ceza soruşturması başlattı. Belarus, ulusal bayrağını değiştirmenin İkinci Dünya Savaşı kurbanlarının anısıyla alay etmek olduğunu söyledi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Almanya büyükelçisine verdiği notada "Bu eylemlerle, iki ülke halkları arasındaki karşılıklı uzlaşma için uzun vadeli ortak çabalara bilinçi veya bilinçsiz olarak zarar veren Alman tarafıdır." dedi.

Minsk, "İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden tüm Belarusluların ve on binlerce Belaruslu toplama kampında tutsakların anılarının çiğnenmesinin" kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bayraklar, Buchenwald kampındaki esirlerin kurtarılmasının 77. yılını kutlamak için düzenlenen bir tören öncesinde değiştirildi.

Buchenwald, Naziler tarafından kurulan ilk toplama kamplarından biriydi. 1937 ve 1945 yılları arasında, 76 binden fazla insanı katletmek için kullanıldı.