Hollywood’da son 63 yılın en büyük grevi

ABD’de televizyon ve sinema sektöründe 160 binden fazla oyuncuyu temsil eden sendika SAG-AFTRA, grev kararını açıkladı.

Senaristlerin ardından oyuncuların da aynı dönemde greve gitmesi, Hollywood’da 63 yıl sonra bir ilk olarak tarihe geçti.

11 binden fazla üyesi olan yazarlar ve senaristler sendikası Writers Guild of America’nın (WGA) Mayıs ayında başlattığı grevin ardından, ülkenin en büyük sendika birliği olan SAG-AFTRA da işveren stüdyolarla yürütülen müzakerelerin, çalışanların taleplerini karşılayacak şekilde sonuçlanmaması gerekçesiyle Perşembe günü grev kararı aldı.

VoA Türkçe'nin aktardığına göre senarist ve oyuncuların başlıca talepleri arasında maaşların, sağlık ve emeklilik hizmetleri fonunun arttırılmasının yanı sıra yapay zekanın kullanımıyla ilgili gerekli düzenlemelerin belirlenmesi yer alıyor.