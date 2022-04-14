Hollanda'nın Patriot füze sistemleri Slovakya'ya gidiyor

Hollanda Savunma Bakanlığı, bir Patriot uçaksavar füze sistemi ve 150 Hollanda askerinin sözde "NATO anlaşma bölgesini ve nüfusu olası gelen füzelere karşı korumak" amacıyla Slovakya'ya doğru yola çıktığını söyledi.

Hollandalı askerler, Alman askerleriyle birlikte Sliac hava üssünde konuşlanacak. Bakanlık, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını takiben kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Patriot sisteminin en az altı ay boyunca yakınlarda konuşlandırılacağını söyledi.

Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen, Slovakya'ya yollanan askerlere hitaben yaptığı konuşmada, “NATO’nun doğu kanadını koruyacaksınız. Bu çok önemli bir misyon. Sistemin caydırıcı potansiyelinin, onu kullanmaya gerek kalmayacak kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama eğer kullanmak zorunda kalırsak eminim, Alman meslektaşlarınızla birlikte bu görevin üstesinden geleceksiniz” dedi.

Hollanda'nın Patriot füze sistemleri Slovakya'ya giderken, Slovakya'ysa Ukrayna'ya S-300 uçaksavar sistemlerini yolluyor. Hollanda Savunma Bakanlığı, silah sistemlerini NATO'nun talebi üzerine tedarik ettiğini vurguladı.

Öte yandan Nederlandse Omroep Stichting'e konuşan bir bakanlık sözcüsü, "Bu adım Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 uçaksavar sistemi tedarik etme kararından bağımsız" derken Slovakya bunu yapmamaya karar verse bile Hollanda'nın Patriot hava savunma sistemini Slovakya'ya göndereceğini iddia etti.