'Hollandalı işadamı' diye tanıttı, Marmara'da öğrenci çıktı: 7,5 milyon liralık dolandırıcılık

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Rotterdam Uluslararası İş Fakültesi'nde profesör olan Carolina Berrocal, uygulama üzerinden Hollandalı Patrick Anderson ile tanıştı.

Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı. İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti. Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı attı. Kısa süre sonra nakliye için 5 bin dolar, başka bir gün "Otelde mahsur kaldım" diyerek 8 bin 500 dolar istedi.

Anderson benzer bahanelerle çeşitli tarihlerde para talep etmeye devam etti ve hesabına akış sürdü.

Sonunda durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istedi. Aksi halde bir daha görüşmeyeceğini dile getiren kadının sözlerine aldırış etmeyen Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince Carolina, şüphelerinin peşine düştü.

Marmara'da öğrenci çıktı, savcılığa başvurdu

Avukatı aracılığı ile delilleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıran Belçikalı kadın, Tinder üzerinden tanışarak arkadaş olduğu kişinin, güvenini kazandıktan sonra kendisini dolandırdığını söyledi. Toplam zararının 7 milyon 500 bin Türk Lirası olduğunu söyleyen Berrocal, Sierra Leone'li Alie Koroma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Prof. Berrocal, Patrick Anderson isminin sahte, fotoğraftaki kişinin ise Amerikalı bir yaşam koçu olduğu, aynı hesabın Romanya'da da bir kadını dolandırdığı bilgisine ulaştı. Berrocal, para gönderdiği kişinin İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Sierra Leone'li Alie Koroma olduğunu da öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Carolina Berrocal çareyi savcılıkta aradı.