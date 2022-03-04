Hollanda'daki bir müze Rusya sergisini kapatıyor

Ermitaj Amsterdam Müzesi, 'Rus Avangardı: Sanatta Devrim' isimli sergiyi kapatıp, eserleri Rusya'ya gönderme kararı aldı. Müze ayrıca Rusya ile olan bağlantılarını iptal etme kararı aldı.

Dış Haberler

Hollanda'da bulunan Ermitaj Amsterdam Müzesi, gösterimine devam etmekte olarak "Rus Avangardı: Sanatta Devrim" başlıklı sergiyi vaktinden önce kapama kararı aldı. Sergideki eserler Saint-Petersburg'a geri gönderilecek.

Reuters'in haberine göre, Ermitaj Amsterdam Müzesi Rusya ile "bağlarını koparma" kararı aldı. "Rus Avangardı: Sanatta Devrim" başlıklı sergi kapatılıp, eserler Rusya'ya geri gönderilecek. Müze 30 yıldır Rusya ile olan ilişkilerini sonlandırırken, yapılan açıklamada, müzenin tarafsız kalmak çalıştığı, lakin Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, tarafsızlığın artık savunulamaz hale geldiği ifade edildi.

Haber

Güncelleniyor | Ukrayna savaşında 8. gün