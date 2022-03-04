Hollanda'daki bir müze Rusya sergisini kapatıyor

Hollanda'da bulunan Ermitaj Amsterdam Müzesi, gösterimine devam etmekte olarak "Rus Avangardı: Sanatta Devrim" başlıklı sergiyi vaktinden önce kapama kararı aldı. Sergideki eserler Saint-Petersburg'a geri gönderilecek.

Reuters'in haberine göre, Ermitaj Amsterdam Müzesi Rusya ile "bağlarını koparma" kararı aldı. "Rus Avangardı: Sanatta Devrim" başlıklı sergi kapatılıp, eserler Rusya'ya geri gönderilecek. Müze 30 yıldır Rusya ile olan ilişkilerini sonlandırırken, yapılan açıklamada, müzenin tarafsız kalmak çalıştığı, lakin Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, tarafsızlığın artık savunulamaz hale geldiği ifade edildi.