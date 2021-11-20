Hollanda'da 'tedbir' eylemi: Polis ateş açtı, 7 kişi yaralandı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere karşı sokağa çıkan kitleyle polis arasında çatışma çıktı.

'Polis doğrudan ateş etmek zorunda kaldı' açıklaması

Üç haftalık kısmi kapanma kararının alındığı Hollanda'da, söz konusu kararalara karşı yapılan eyleme polis müdahale etti.

Polis Sözcüsü Patricia Wessels, "Biz uyarı ateşi açtık ve durum hayati tehlike arz ettiği için doğrudan ateş edildi" dedi.

Polisin müdahalesi sonrası 7 kişi yaralanırken, en az 20 kişi gözaltına alındı.



Olaylar nedeniyle Rotterdam genelinde acil durum ilan edildi. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb düzenlediği basın toplantısında, "Polis, silah kullanmak ve hatta doğrudan ateş etmek zorunda kaldı" dedi.

17.5 milyon nüfuslu Hollanda'da koronavirüs salgınında toplam 2 milyon 399 bin 849 vaka tespit edilirken, 18 bin 900 kişi hayatını kaybetti. (İHA)