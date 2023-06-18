Hollanda'da sığınmacılara destek gösterisi: 'Frontex'i kapat!'

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacılara Avrupa Birliği (AB) sınırlarında yapılan ihlallere ve yaşatılan zorluklara dikkati çekmek amacıyla gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

Migreat hareketi ve çeşitli sivil toplum kuruluşunca organize edilen gösteri için Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, AB'nin ve Hollanda'nın sığınmacılara yönelik politikalarını protesto etti.

Pek çok Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan eylemcilerin katıldığı gösteride, "Mültecilik insan hakkıdır" mesajı verildi.

Konuşmacılar, iktidar ve güç kavgaları arasında sığınmacıların AB sınırlarında ölmeye mahkum edilmesinin dayanılmaz ve insanlık dışı olduğunu belirterek, Avrupa'nın sınırlarının ardına kadar açılması ve insanların hareket özgürlüğüne dokunulmaması çağrısında bulundu.

Konuşmalarda, Hollanda'daki iltica başvurularının çok uzun sürdüğü, kurumların başvuruları aylarca sonuçlandırmadığı ve bu süre zarfında istihdam piyasasına giremedikleri için sığınmacıların mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

Göçe sebep olan savaşların ve silah üretiminin durdurulması istenen gösteride, 15 Haziran'da Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında yaşanan göçmen faciasındakiler başta olmak üzere hayatını kaybeden göçmenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Göstericiler, "Sınırları kaldır", "Sınırları değil insanları koruyun", "İnsanlık nerede", "Frontex'i kapat", "AB sınırları öldürür", "Avrupa'ya geçiş: Ölüm" "Nefrete ses olma", "Mültecilik suç değil", "Irkçılığı durdur", "Mültecilere kapı açık", "Herkes eşittir", yazılı dövizler taşırken, "Mülteciler buraya hoş gelir" ve "Göçmenlerin hayatı değerlidir” sloganları attı.

Gösteri, Dam Meydanı'ndaki konuşmaların ardından Müzeler Meydanı'na yapılan yürüyüşle sona erdi. (AA)