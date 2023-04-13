Hollanda'da parlamento binasındaki şüpheli paketten oyuncak çıktı

Hollanda'nın Lahey kentinde ulusal parlamentonun yer aldığı bina boşaltıldı.

Lahey polisinden yapılan açıklamada binanın ve çevresinin tahliye edildiği, patlayıcı uzmanı ekiplerinin binada "şüpheli bir durumu" araştırdığı belirtildi.

Hollanda polisinin daha sonra yaptığı açıklamada, parlamentonun alt kanadının bulunduğu binada şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekiplerinin sevk edildiği ve binanın kordon altına alındığı belirtildi.

Açıklamada paketin incelendiği ve herhangi bir tehlikeye rastlanmadığı, binaya giriş çıkışların normale döndüğü kaydedildi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adıma gönderilen oyuncak ayıcık ve kabloların olduğu paket, parlamentonun kargo bölümüne geldi. Neyse ki herhangi bir patlayıcı yoktu" ifadelerini kullandı.

