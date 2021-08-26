Hollanda'da neo-naziler Afgan mültecilerin bulunduğu üs yakınında lastikleri ateşe verdi

Hollanda'da Harskamp üssü yakınlarında neo-nazi grupların araba lastiklerini ateşe vermesinin ardından polis kitleyi bölgeden uzaklaştırdı.

Hollanda'nın, 15 Ağustos'ta Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından ülkeden tahliye ettiği 800 mültecinin bir bölümünü Harskamp üssüne getirilmişti.

Omroep Gelderland haber ajansına göre, protestoya başlangıçta askeri üssün yakınında toplanan yaklaşık 250 kişi katıldı ve "Harskamp bizimdir" ve "önce kendi insanımız" diye sloganlar atmaya başladılar. İlk başlarda eylemciler herhangi bir gerginlik yaratmadı.

Nos News'in bildirdiğine göre akşam saatlerine doğru, göçmen karşıtları lastikleri ateşe verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis daha sonra protestocuları dağıttı, herhangi bir gözaltı yapılmadı.

Afganistan'dan insanlar tahliye edilmeye devam ederken, Hollanda, Harskamp'ın da aralarında bulunduğu ülkedeki üç askeri üste yüzlerce Afgan mülteciyi tutmaya başladı. Hollanda'nın tahliye ettiği Afganlar arasında ülkedeki NATO işgali sırasında askerleriyle işbirliği yapanlar ve çevirmenler bulunuyor.