Hollanda'da Kral ülkenin kölelikteki tarihi rolü için 'özür diledi'

Hollanda Kralı Willem-Alexander Hollanda'nın köleliğe tarihi müdahalesi ve günümüzde devam eden etkileri nedeniyle dün 'özür diledi'.

Kral Willem-Alexander, Karayipler'deki eski sömürgelerinde de dahil olmak üzere Hollanda'nın köleliği yasal olarak kaldırılmasının 160. yıldönümü sebebiyle düzenlenen törende konuştu. "Hollanda'nın kölelik tarihini hatırladığımız bu günde, insanlığa karşı işlenen bu suç için af diliyorum" diyen Kral, Hollanda toplumunda ırkçılığın bir sorun olmaya devam ettiğini ve özrünün herkes tarafından desteklenmeyebileceğini söyledi.